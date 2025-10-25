Napoli-Inter formazioni e dove vederla oggi in TV | Conte senza Hojlund azzurri in cerca di riscatto

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli-Inter, big-match della ottava giornata di campionato di Serie A, si disputa oggi al "Maradona" a partire dalle 18:00. Diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Napoli-Inter, formazioni e dove vederla oggi in TV: Conte senza Hojlund, azzurri in cerca di riscatto - match della ottava giornata di campionato di Serie A, si disputa oggi al "Maradona" a partire dalle 18:00 ... Lo riporta fanpage.it

napoli inter formazioni vederlaNapoliInter: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Segnala generationsport.it

napoli inter formazioni vederlaNapoli-Inter: le probabili formazioni, quando si gioca e dove vederla in tv e streaming - Dopo un turno storico per la Serie A, dove sono arrivati solamente 11 gol in 10 partite, l'ottava giornata di Serie A si prepara ad accogliere una ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Formazioni Vederla