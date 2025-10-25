Napoli-Inter è praticamente sold-out | invenduti per ora poche centinaia di biglietti
Napoli-Inter, è praticamente sold-out, invenduti (per ora) poche centinaia di biglietti Alla fine molto probabilmente si arriverà a oltre quota 53mila spettatori che significa praticamente sold-out. È il risultato al botteghino do Napoli-Inter sfida scudetto che si disputerà al Maradona alle ore 18. Sono rimaste invendute alcune poltroncine della tribuna dove siede abitualmente il presidente De Laurentiis, qualche posto nel settore ospiti. Accade spesso per le limitazioni imposte dal Viminale. I tifosi dell’Inter potranno assistere alla partita ma non quelli residenti in Lombardia. Il resto dell’impianto è pieno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
Matteo Politano suona la carica prima di Napoli-Inter L’esterno partenopeo ha lanciato un messaggio a tutto l’ambiente, invitando all’unione in questo complicato momento #Napoli #Politano #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook
SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X
Napoli, a te l'Inter: negli ultimi tre precedenti sempre lo stesso risultato. E al Maradona... - Napoli e Inter, di fronte sabato 25 ottobre alle 18, cade all'8ª di campionato ed è ancora presto per definirlo uno "spareggio scudetto". Si legge su corrieredellosport.it