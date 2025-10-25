Napoli-Inter è praticamente sold-out | invenduti per ora poche centinaia di biglietti

Napoli-Inter, è praticamente sold-out, invenduti (per ora) poche centinaia di biglietti Alla fine molto probabilmente si arriverà a oltre quota 53mila spettatori che significa praticamente sold-out. È il risultato al botteghino do Napoli-Inter sfida scudetto che si disputerà al Maradona alle ore 18. Sono rimaste invendute alcune poltroncine della tribuna dove siede abitualmente il presidente De Laurentiis, qualche posto nel settore ospiti. Accade spesso per le limitazioni imposte dal Viminale. I tifosi dell’Inter potranno assistere alla partita ma non quelli residenti in Lombardia. Il resto dell’impianto è pieno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

