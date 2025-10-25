Napoli-Inter Diretta Live | segui con noi il big match di Serie A
Tempo di big match per l’ottava giornata di Serie A. Napoli e Inter si affronteranno a partire dalle ore 18:00 del 25 ottobre nella cornice dello stadio Maradona. Segui con noi la Diretta Live della partita. 13 minuti fa 25 Ottobre 2025 17:15 5:15 pm Napoli-Inter, formazioni ufficiali. NAPOLI (4-1-4-1): Milnkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. Allenatore: Conte INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu L'articolo proviene da ForzaInter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
