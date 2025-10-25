Napoli-Inter Di Lorenzo respinge le critiche sul rigore | il capitano parla in diretta

Giovanni Di Lorenzo è stato uno dei protagonisti di Napoli-Inter. Il capitano del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita “Sentivo un’aria diversa oggi, ci voleva una reazione cosi dopo la brutta figura in Champions. Ero fiducioso, so che gruppo siamo, sono contento he siamo ripartiti. Farlo in un big match è bello e siamo contenti”. Napoli-Inter, le parole di Di Lorenzo a DAZN. Poi la domanda sul calcio di rigore sul quale anche Beppe Marotta ha discusso in diretta: “Non ho ancora rivisto niente. Sicuramente, dal campo, sono andato giù perchè ho sentito il contatto, non davanti ma dietro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it