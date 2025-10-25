Napoli Inter De Bruyne trasforma un calcio di rigore ‘regalato’ da Mariani | il commento di Marelli

Internews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 sull’episodio che sta decidendo il match. Si preannuncia un post-partita infuocato al termine di Napoli-Inter, a causa di un episodio arbitrale che sta già facendo molto discutere. I padroni di casa sono passati in vantaggio nel corso del primo tempo grazie a un calcio di rigore, trasformato dal fuoriclasse belga Kevin De Bruyne, ma l’assegnazione del penalty appare quantomeno dubbia. L’azione incriminata ha visto il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, cadere in area dopo un leggero contatto da dietro con il centrocampista armeno dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Internews24.com

napoli inter de bruyne trasforma un calcio di rigore 8216regalato8217 da mariani il commento di marelli

© Internews24.com - Napoli Inter, De Bruyne trasforma un calcio di rigore ‘regalato’ da Mariani: il commento di Marelli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

napoli inter de bruyneNapoli-Inter infortunio De Bruyne: problema muscolare per il belga - Si fa male anche Kevin De Bruyne: il belga del Napoli si è stirato durante il calcio di rigore poi trasformato contro l'Inter. Scrive ilmattino.it

napoli inter de bruyneLIVE - Napoli-Inter 1-0, 35': De Bruyne gioia e dolore, segna il rigore ma deve abbandonare il campo - Ufficializzato il cambio: dentro Olivera per un De Bruyne che fatica a camminare. Segnala msn.com

napoli inter de bruyneDe Bruyne segna e si fa male, problema al flessore - Kevin De Bruyne ha segnato la rete del vantaggio del Napoli contro l'Inter su calcio di rigore. Lo riporta ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter De Bruyne