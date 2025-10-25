Napoli Inter De Bruyne trasforma un calcio di rigore ‘regalato’ da Mariani | il commento di Marelli
Inter News 24 sull’episodio che sta decidendo il match. Si preannuncia un post-partita infuocato al termine di Napoli-Inter, a causa di un episodio arbitrale che sta già facendo molto discutere. I padroni di casa sono passati in vantaggio nel corso del primo tempo grazie a un calcio di rigore, trasformato dal fuoriclasse belga Kevin De Bruyne, ma l’assegnazione del penalty appare quantomeno dubbia. L’azione incriminata ha visto il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, cadere in area dopo un leggero contatto da dietro con il centrocampista armeno dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook
SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X
Napoli-Inter infortunio De Bruyne: problema muscolare per il belga - Si fa male anche Kevin De Bruyne: il belga del Napoli si è stirato durante il calcio di rigore poi trasformato contro l'Inter. Scrive ilmattino.it
LIVE - Napoli-Inter 1-0, 35': De Bruyne gioia e dolore, segna il rigore ma deve abbandonare il campo - Ufficializzato il cambio: dentro Olivera per un De Bruyne che fatica a camminare. Segnala msn.com
De Bruyne segna e si fa male, problema al flessore - Kevin De Bruyne ha segnato la rete del vantaggio del Napoli contro l'Inter su calcio di rigore. Lo riporta ilnapolista.it