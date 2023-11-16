Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Juventus – Lazio, Tudor in conferenza “Non ho paura dell’esonero” ilprimatonazionale.i
La Virtus ospita Sassari domenica 26 ottobre: dove vedere la partita in tv sport.quotidiano.net
Diretta Live Napoli-Inter 2-1: Calhanoglu segna su rigore e riapre il match! forzainter.eu
Investita da treno a Marotta muore sul colpo, circolazione interrotta virgilio.it
Le notizie più importanti di oggi 25 ottobre 2025 a Latina e in provincia
Le notizie di oggi a Latina e in provincia: qui un riepilogo di questo sabato 25 ottobre attravers... ► latinatoday.it
Riaperta l'area giochi in via Capitaneo, il sindaco Leccese: "Mantenuta la promessa fatta a una bambina"
L’intervento, partito lo scorso settembre, ha visto la sostituzione delle giostrine e l’installazi... ► baritoday.it
WWE: Asuka replica alle parole di Goldberg con eleganza e filosofia
Asuka ha finalmente risposto ai recenti commenti di Goldberg, che avevano criticato la sua st... ► zonawrestling.net
Svolta nella Chiesa, il Sinodo Cei approva il documento che apre su donne, comunità Lgbt+ e divorziati
È stato approvato con 781 voti (su 809) dall'Assemblea sinodale della Cei il Documento di sintesi. ... ► fanpage.it
LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: comincia la FP3, ultimi preparativi verso le qualifiche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 Ci siamo, semaforo verde all’Autodromo Hermanos Rod... ► oasport.it
Ranucci: Conte, 'fesseria parlare di mandanti ma delegittimazione pericolosa'
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Lasciamo stare le fesserie dei mandanti" dell'attentato a Sigfrido Ran... ► iltempo.it
Rugby, Rovigo e Valorugby restano in testa alla Serie A Élite a punteggio pieno
Negli anticipi della terza giornata della regular season della Serie A Élite 2025-2026 di rugby si ... ► oasport.it
Ponte sullo Stretto, la Lega esulta per il boom di candidature: “Segnale dei giovani che credono nel futuro”
Arrivano quasi 4.000 candidature in poco più di 24 ore per lavorare alla realizzazione del Ponte sul... ► gazzettadelsud.it
Roma Primavera Torino 2 0, Della Rocca protagonista: Guidi in testa alla classifica
Quarta vittoria consecutiva per la Roma Primavera, che lancia un segnale importante a tutto il camp... ► sololaroma.it
Ex Milan, Donnarumma festeggia i 10 anni dal suo debutto: il post social
Oggi è un giorno speciale per l'ex portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma: il post social dell'ann... ► pianetamilan.it
Motociclisti finiscono fuori strada nella stessa curva, uno muore sul colpo
Finiscono fuori strada nella stessa curva, un motociclista muore sul colpo. È il tragico esito del... ► ilpiacenza.it
Degrado alla Marinella, chiesti più controlli e sanzioni
Seduta straordinaria del consiglio di Settima circoscrizione alla presenza dell'assessore all'Ambi... ► palermotoday.it
Bolle di sapone da record: lo show "BuBBles Revolution" incanta Torino
Un'esperienza che sfida l'immaginazione sta per sbarcare a Torino. L'8 dicembre, il palcoscenico d... ► torinotoday.it
Jannik Sinner vola in finale, il colpo con cui annienta ancora De Minaur
Jannik Sinner conquista la finale dell'"Erste Bank Open" di Vienna (veloce indoor - montepremi 2.73... ► liberoquotidiano.it
Napoli Inter, sfida valevole per la 8^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 18:00 allo ... ► calcionews24.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 25 10 2025 ore 19:10
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della Regio... ► romadailynews.it
Logistica 4.0: De Rosa (SMET) su AI, VR e produttività misurabile
(Adnkronos) – L'evento ha visto l'intervento del Cavaliere Domenico De Rosa, imprenditore e guida de... ► periodicodaily.com
“L’arte che unisce", un evento inclusivo a sfondo sociale con 12 artisti
Organizzata dall’ artista Annita Borino in collaborazione con l’ass.ne Suggestioni Mediterranee co... ► palermotoday.it
Prosegue Agorà Festival, sale piene anche nella seconda giornata. Il menu dell'ultimo giorno
Si conferma il successo di pubblico anche nella seconda giornata di Agorà Festival, che ha visto, ... ► cesenatoday.it
Chiusura al traffico veicolare di via Adua: accertato pericolo crollo di un fabbricato
Tempo di lettura: 2 minutiCon ordinanza sindacale, contingibile e urgente, a tutela della pubblica... ► anteprima24.it
LIVE Formula 1, GP Messico: Verstappen subito in pista nelle Libere 3. Alle 23 le qualifiche
Prosegue la lotta per il titolo: Verstappen sfida le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri nel... ► gazzetta.it
Caltagirone, premiato il comandante della polizia locale: ha fatto scoprire un omicidio camuffato da incidente
Importante riconoscimento per il colonnello Domenico Martino, comandante della polizia locale di C... ► cataniatoday.it
Ciclista investito in viale Palmanova mentre passa sulla rotonda
Un ciclista udinese di 58 anni è rimasto ferito in seguito a una collisione con una Renault condot... ► udinetoday.it
Montale Rangone (Modena), non c'è pace per le campane della chiesa
Non c'è pace per le campane della chiesa di Montale Rangone, nel Modenese. Qualche settimana fa, per... ► tgcom24.mediaset.it
Napoli Inter, sfida valevole per la 8^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 18:00 allo ... ► calcionews24.com
Roma ha ospitato il corteo nazionale della CGIL contro la manovra del Governo Meloni. I manifestanti... ► tg24.sky.it
Pisa, tenta furto in hotel e si nasconde sotto un letto: arrestato dopo un inseguimento
Un cittadino algerino è stato arrestato dalla Polizia a Pisa per tentato furto aggravato in un hotel... ► virgilio.it
Meloni, la tv francese celebra il "miracolo" italiano
"Nel 2023 il deficit pubblico italiano ha toccato livelli record: il 7,2% del Pil. Solo un anno dop... ► liberoquotidiano.it
Juventus Women, come sono andate le bianconere in Nazionale: sorride Vangsgaard. Il recap completo
di Redazione JuventusNews24Juventus Women, come sono andate le bianconere in Nazionale: sorride Vang... ► juventusnews24.com
Crozza imita ancora Sinner, l’ironia dopo il rifiuto della Davis: «Sono oppor tennista. Io italiano quando c’è da fare un po’ di grano» – Il video
L’imitazione di Jannik Sinner da parte di Maurizio Crozza, andata in onda nell’ultima puntata di F... ► open.online
Partecipazione al concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria: chi non ha l’abilitazione deve avere il servizio. Pillole di Question Time
Nel question time dell’8 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospit... ► orizzontescuola.it
De Bruyne segna ma si fa male: cos’è successo in Napoli Inter
(Adnkronos) – Infortunio per Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli si è fatto male oggi, sab... ► periodicodaily.com
Ecco le liste a sostegno di Stefani: tutti i nomi per Venezia
Depositate le liste elettorali in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Alberto Ste... ► veneziatoday.it
Roma, scontro mortale sulla Colombo: muore una ragazza di 20 anni, tre i feriti gravi
Roma, 25 ottobre 2025 – Tragedia nella tarda serata di ieri a Roma, dove una ragazza di 20 anni ha ... ► romadailynews.it
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "La Fornero è andata in tv e si è messa a piangere, loro ridono, Giorgia... ► iltempo.it
di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 18 al Maradona per Napoli Inter, match valevole per l’8^ gior... ► internews24.com
La Chiesa italiana chiude il cammino sinodale: apertura su donne diacono e accoglienza Lgbt
Mille delegati provenienti da tutte le diocesi (fra cui anche le delegazioni calabresi e quella mess... ► gazzettadelsud.it
Jasmine Trinca miglior attrice alla Festa del Cinema: "Emozionata, non c'è niente di meglio di una lupa rossa"
Va a Jasmine Trinca la lupa rossa della Festa del Cinema, il premio Monica Vitti come migliore att... ► romatoday.it
Festa del Cinema di Roma: la giuria premia il film tributo a Willy Monteiro. Miglior attrice Jasmine Trinca
Cala il sipario sulla 20esima Festa del Cinema di Roma. Nella serata di sabato 25 ottobre, Ema Sto... ► romatoday.it
Gilmour e la doppia ammonizione fantasma in Napoli Inter: perché correttamente non è stato espulso
Durante Napoli-Inter è scoppiato un caso sul presunto doppio giallo a Billy Gilmour, ma l'arbitro M... ► fanpage.it
La Virtus ospita Sassari domenica 26 ottobre: dove vedere la partita in tv
Bologna, 25 ottobre 2025 - A meno di quarantotto ore dalla fantastica prestazione in Eurolega con i... ► sport.quotidiano.net
Usa, tatuaggio nazista: scandalo a sinistra, chi è questo candidato
"Ero molto ubriaco": così un candidato dem al Senato negli Usa ha giustificato un errore, cioè un t... ► liberoquotidiano.it
Tempo di big match per l’ottava giornata di Serie A. Napoli e Inter si affronteranno a partire dall... ► forzainter.eu
L’equivoco sull’appoggio ai gay pride e apertura alle donne: cosa c’è nel documento approvato dalla Cei e perché è anacronistico
Un documento anacronistico, soprattutto sul ruolo delle donne nella Chiesa e sui gay. È quello appr... ► ilfattoquotidiano.it
LIVE Formula 1, GP Messico: Verstappen in testa nelle Libere 3. Alle 23 le qualifiche
Prosegue la lotta per il titolo: Verstappen sfida le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri nel... ► gazzetta.it
Estrazione Superenalotto oggi 25 ottobre 2025: i numeri vincenti
Estrazione Superenalotto oggi 25 ottobre 2025: i numeri vincenti ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Qu... ► tpi.it
Cambio dell’ora, la storia del passaggio da quella legale a quella solare
Roma, 25 ottobre 2025 – Tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 si tornerà all’ora solare. Alle 3 ... ► quotidiano.net
Cgil a Roma, Ranucci da Landini: "Dobbiamo combattere"
"Dobbiamo combattere perché ci sia la libertà di stampa e venga approvata la legge sulle liti temer... ► liberoquotidiano.it
Roma, rissa vicino a un bar a Don Bosco: sospesa la licenza per 30 giorni
Roma, 25 ottobre 2025 – Chiusura temporanea per un bar di via Flavio Stilicone, nel quartiere Don B... ► romadailynews.it
Medjugorje, Messaggio della Madonna del 25 ottobre 2025: nuova esortazione alla pace
È appena arrivato il Messaggio del 25 ottobre 2025 consegnato dalla Regina della Pace alla veggente... ► lalucedimaria.it
Traffico Roma del 25 10 2025 ore 19:30
Luceverde Roma Buonasera dalla redazione si mantiene sostanzialmente regolare quindi scorrevole il ... ► romadailynews.it
Napoli Inter, Lautaro contro Conte: «Ti stai cacando addosso»
Dopo il rigore concesso all’Inter contro il Napoli, c’è stata una mischia verso la panchina azzurra... ► ilnapolista.it
Infortunio Mkhitaryan, cambio obbligato in Napoli Inter: le condizioni del centrocampista
di Redazione Inter News 24Infortunio Mkhitaryan, cambio obbligato in Napoli Inter: le condizioni del... ► internews24.com
Volontari di Puliamo i quartieri all'opera: trovano una borsa rubata e la consegnano alla proprietaria
Due missioni in una per Puliamo i quartieri. Il gruppo, nel primo pomeriggio di sabato 25 ottobre,... ► pordenonetoday.it
Monete e banconote rovinate, come si possono sostituire e quanto costa farlo
Macchiate, strappate o ridotte in mille pezzi: con il tempo anche le banconote finiscono per cedere... ► caffeinamagazine.it
di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 18 al Maradona per Napoli Inter, match valevole per l’8^ gior... ► internews24.com
Bergamo, manifestazione contro il degrado
Tende, sacchi a pelo, coperte, sporcizia e degrado. A Bergamo, all'alba, davanti al convento dei Fra... ► tgcom24.mediaset.it
Tragedia a Trapani, morto in ospedale a Palermo il bambino caduto dal balcone: ipotesi di un drammatico incidente
-È morto all’ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo il piccolo di dieci anni caduto ieri dal ba... ► gazzettadelsud.it
Presentato il Messina del Racing City Group, Pagniello: "Abbiamo tante idee per importanti investimenti"
Il nuovo presidente Justin Davis ed il vice Morris Pagniello hanno presentato ufficialmente il Mes... ► messinatoday.it
Jaspar Vaher per il programma giovani Toyota
Il giovane estone classe 2007 è il candidato principale per il programma junior, mentre il sedile de... ► tuttorally.news
Milano, foglio di via per Mohammad Hannoun: il presidente di Api dovrà lasciare la città per un anno
Foglio di via per un anno con il divieto di entrare a Milano per Mohammad Hannoun, presidente dell’... ► lapresse.it
Impresa Sunderland in casa del Chelsea: Talbi al 92' gela Maresca. Vince il Newcastle
Entrambe le gare decise nel recupero: i Black Cats passano a Stamford Bridge, mentre il solito Guima... ► gazzetta.it