Napoli-Inter Conte opta per un ritorno alle origini
Il Napoli, dopo le due recenti sconfitte, ha sete di vittoria. Secondo quanto riportato dal giornale “La Repubblica”, Antonio Conte e la sua squadra avrebbero fatto un “patto”, in vista della partita che i giocatori azzurri terranno alle 18.00 contro l’Inter. Ecco, quanto scritto dal quotidiano nell’articolo di oggi:” Patto con la vecchia guardia per . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo Napoli-Inter, ai microfoni di DAZN si è presentato prima Beppe Marotta e non Christian Chivu, per criticare la decisione del rigore fischiato ai partenopei. Intervento che a Conte non è piaciuto e non se l’è tenuto per niente. Il post-partita con polemiche pe - facebook.com Vai su Facebook
$Napoli– $Inter si è trasformata in un campo minato di nervosismo. Tutto è nato da alcune proteste dalla panchina partenopea nei confronti di Dumfries. Da lì, il clima è degenerato: parole grosse, spintoni e un parapiglia che ha coinvolto anche Conte e Lautar - X Vai su X
Napoli-Inter 3-1: De Bruyne, McTominay e Anguissa firmano il successo al Maradona - Inter di Sabato 25 ottobre 2025: avanti su rigore discusso nel primo tempo, raddoppiano a inizio ripresa e reagiscono prontamente al rigore di Calhanoglu ... Come scrive calciomagazine.net
Napoli-Inter, sfoghi Marotta e Conte spaccano il web: i precedenti che li inchiodano - Marotta provoca il Napoli per il rigorino subito dopo la mezz'ora di gioco, Conte si infuria, attacca Chivu e sminuisce la dirigenza nerazzurra. Scrive sport.virgilio.it
Napoli, Conte opta per un ritorno alle origini con la vecchia squadra - Conte, in vista della partita contro l’Inter, ha fatto un ”patto” con la sua squadra. Si legge su dailynews24.it