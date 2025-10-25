Napoli-Inter Conte cambia l’attacco | Neres al posto di Lucca

Forzazzurri.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte prepara una mossa a sorpresa per la sfida di questa sera contro l’Inter. Con . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli inter conte cambia l8217attacco neres al posto di lucca

© Forzazzurri.net - Napoli-Inter, Conte cambia l’attacco: Neres al posto di Lucca

Altri contenuti sullo stesso argomento

napoli inter conte cambiaNapoli-Inter, scontro da vertice: Conte cerca il riscatto - Inter, duello per la vetta: Conte cerca la rinascita, Chivu sogna il sorpasso La vetta del campionato passa da Napoli. forzazzurri.net scrive

napoli inter conte cambiaL'attesa opposta di Napoli e Inter: nerazzurri in hotel, la decisione a sorpresa di Conte - La squadra di Chivu, ovviamente, è in trasferta in ritiro, per i padroni di casa l'allenatore ha deciso diversamente: ecco il motivo ... Segnala corrieredellosport.it

napoli inter conte cambiaNapoli, Hojlund ancora out: Conte prepara un falso nove con l’Inter - Napoli, Hojlund ancora out: Conte prepara un falso nove con l’Inter Rasmus Hojlund non ci sarà neanche contro l’Inter. Da forzazzurri.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Conte Cambia