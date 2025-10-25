Napoli-Inter Chivu traccia la strada | Non possiamo buttarle al vento
Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida del ‘Maradona’, il tecnico nerazzurro ha analizzato gli episodi salienti del match Acqua sul fuoco. Nel post partita di Napoli-Inter, Christian Chivu ha preferito parlare di quanto messo in evidenza dagli oltre 100 minuti di gioco della partita del ‘Maradona’ non focalizzando la sua attenzioni sulle polemiche legate al rigore concesso agli Azzurri e al battibecco che ha visto protagonisti Lautaro Martinez e Antonio Conte. (LaPresse) – Calciomercato.it Di seguito le sue parole ai microfoni di DAZN: “ Desidero parlare della partita e soprattutto del primo tempo quando abbiamo provato a stare nel match creando tante occasioni e colpendo due pali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
Marotta dopo Napoli-Inter: “Quel rigore? Avrei voluto chiarezza, capire cosa vuol dire ‘rigorino’ e quali strumenti usare” - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Inter: 55 mila al Maradona, patto tra Conte e vecchia guardia - X Vai su X
Chivu: “Lite con la panchina col Napoli? Energie sprecate. Non possiamo buttare al vento…” - Le parole dell'allenatore nerazzurro, Cristian Chivu, alla fine della partita contro il Napoli che è finita tre a uno ... msn.com scrive
Napoli-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, il big match tra Conte e Chivu - Super sfida al Maradona tra i campioni d'Italia e i nerazzurri: chi vince può prendersi la vetta del campionato sorpassando il Milan di Allegri ... Come scrive tuttosport.com
Inter, parla Chivu a DAZN: «Il Napoli è una squadra vincente e propositiva che riflette il loro allenatore che è bravissimo. De Bruyne…» - Chivu, tecnico dell’Inter, ha preso la parola alla vigilia dell’attesissimo scontro diretto di campionato con il Napoli di Antonio Conte Ai microfoni di Dazn, alla vigilia della super sfida in program ... Da calcionews24.com