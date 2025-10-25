Napoli Inter Chivu affida le chiavi dell’attacco a Bonny Il motivo della scelta e la gestione di Pio Esposito
Inter News 24 Napoli Inter: sarà la coppia Bonny-Lautaro a comandare l’attacco nerazzurro questa sera. Il motivo per cui Chivu ha scelto di partire in questo modo. Nel big match di questa sera contro il Napoli, Cristian Chivu ha deciso di schierare Ange-Yoan Bonny dal primo minuto in attacco al fianco di Lautaro Martinez. Il giovane attaccante francese, arrivato dal Parma quest’estate, dovrà sostituire l’infortunato Marcus Thuram e sarà chiamato a mettere alla prova la difesa partenopea. Bonny, che ha già dimostrato di avere una buona intesa con il gruppo, avrà l’opportunità di farsi valere in una delle partite più importanti della stagione, puntando a dare un contributo decisivo nella sfida scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Tommaso Starace svela un retroscena prima di Napoli-Inter “So che daranno l’anima”: questa la promessa dello storico magazziniere ai tifosi #NapoliInter #Napoli - facebook.com Vai su Facebook
SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X
Conte e Chivu verso Napoli-Inter: un anno dopo il destino inverte le parti - Lo scontro diretto presenta i campioni d'Italia in affanno, e i nerazzurri in piena forma: la trama contraria della passata stagione ... Secondo corrieredellosport.it
Napoli – Inter, Chivu presenta la sfida e richiama l’attenzione: “PSV non conta”, poi sulla scelta in attacco e le rotazioni - Il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro i campioni d'Italia: attenzione a sottovalutarli. Si legge su spaziointer.it
Pronostico Napoli-Inter: umori opposti nel big match del “Maradona” - Inter è una partita dell'ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. Si legge su ilveggente.it