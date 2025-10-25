Inter News 24 Napoli Inter: sarà la coppia Bonny-Lautaro a comandare l’attacco nerazzurro questa sera. Il motivo per cui Chivu ha scelto di partire in questo modo. Nel big match di questa sera contro il Napoli, Cristian Chivu ha deciso di schierare Ange-Yoan Bonny dal primo minuto in attacco al fianco di Lautaro Martinez. Il giovane attaccante francese, arrivato dal Parma quest’estate, dovrà sostituire l’infortunato Marcus Thuram e sarà chiamato a mettere alla prova la difesa partenopea. Bonny, che ha già dimostrato di avere una buona intesa con il gruppo, avrà l’opportunità di farsi valere in una delle partite più importanti della stagione, puntando a dare un contributo decisivo nella sfida scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Napoli Inter, Chivu affida le chiavi dell’attacco a Bonny. Il motivo della scelta e la gestione di Pio Esposito