Brutte immagini in Napoli-Inter, con lo scontro verbale tra Lautaro Martinez e Antonio Conte: cos’è successo Poco dopo l’ora di gioco, la tensione al Maradona si è alzata vertiginosamente con il risultato temporaneo di 2-1 per gli azzurri. A palla ferma, Antonio Conte e Lautaro Martinez hanno avuto un diverbio a distanza. I due non se le sono mandate a dire. Il mister azzurro ha mimato il gesto con le mani del “parli troppo”, mentre l’argentino si è avvicinato a muso duro verso la panchina del Napoli. Antonio Conte e Lautaro Martinez (LaPresse) Calciomercato.it A dividerli è stato necessario l’intervento di tutti, calciatori e staff delle due panchine. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Napoli-Inter, che tensione: duro faccia a faccia tra Lautaro e Conte