L’ Inter si prepara ad una trasferta insidiosa contro il Napoli a partire dalle ore 18:00 del 25 ottobre. La sfida, valida per l’ottava giornata di campionato di Serie A, oltre a valere tre punti in classifica, porta con sé anche la vetta e il primo posto dopo lo stop del Milan contro il Pisa. A parlare della partita ci ha pensato Nicola Berti, ex colonna dell’Inter: “L’adrenalina sarà a livelli incalcolabili. Guarderò la partita in un Inter Club di Cuneo, ma vorrei essere lì con Lautaro e gli altri anche solo per vivere l’attesa: questi sono momenti unici che mi mancano ancora adesso. Questa sfida sarà speciale perché l’ultimo scudetto lo abbiamo buttato via noi, perché l’Inter sta benissimo, e bisogna approfittare del Napoli che soffre il doppio impegno con la Champions. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Napoli-Inter, Berti: "La rosa si è allargata, mai avuti dubbi su Chivu"