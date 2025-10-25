Napoli-Inter battibecco a distanza tra Lautaro e Conte | Ti stai ca**ndo addosso

Dopo il rigore concesso all’Inter contro il Napoli, c’è stata una mischia verso la panchina azzurra; coinvolti Denzel Dumfries e il tecnico azzurro Antonio Conte. A Dazn hanno spiegato che dalla panchina del Napoli stavano volando parole verso Dumfries che ha reagito alle provocazioni e si sono accesi gli animi. C’è stato successivamente un giallo per Conte. Lautaro Martinez, dal campo, ha fatto il gesto del “parlate parlate” verso la panchina del Napoli e poi verso Conte quello di “Ti stai ca**ndo addosso”. Momenti di calcio altissimi in #napoliInter #Lautaro rivolgendosi a #Conte: “ ti stai cagando sotto, da lì, si ti stai cacando sotto” #Conte replica, con una vistosa sbrodolatura sul maglione “‘tira, tira, tira STOCAZZO”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

