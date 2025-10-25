Napoli-Inter aria di rivincita | l’Inter punta a inguaiare chi le tolse lo scudetto Il Giornale

Ilnapolista.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli e Inter si affrontano in un match carico di tensione e significato: i nerazzurri cercano la rivincita dopo aver perso lo scudetto pochi mesi fa, mentre il Napoli vuole riscattare le recenti sconfitte. Ne parla Il Giornale. Napoli-Inter ad alto voltaggio: l’analisi. Ecco cosa scrive Il Giornale: “Se quella di Roma era un esame e quella di Bruxelles una verifica, la trasferta di oggi a Napoli, la terza in una settimana, è per l’Inter la grande occasione di inguaiare chi solo pochi mesi fa gli ha soffiatolo scudetto. “Conta tanto, non tutto”, puntualizza Chivu, ma anche stavolta c’è in palio qualcosa in più dei 3 punti”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

napoli inter aria di rivincita l8217inter punta a inguaiare chi le tolse lo scudetto il giornale

© Ilnapolista.it - Napoli-Inter, aria di rivincita: l’Inter punta a inguaiare chi le tolse lo scudetto (Il Giornale)

Contenuti che potrebbero interessarti

napoli inter aria rivincitaNapoli-Inter, aria di rivincita: l’Inter punta a inguaiare chi le tolse lo scudetto (Il Giornale) - Inter si avvicina e le motivazioni sono altissime: ecco l'analisi del Giornale in vista del big match di giornata ... Da ilnapolista.it

napoli inter aria rivincitaL’Inter cerca la rivincita scudetto contro il Napoli, i nerazzurri a caccia dell’ottava vittoria consecutiva - I nerazzurri sono reduci da 7 vittorie consecutive e al Maradona andranno a caccia del sorpasso in classifica. Lo riporta internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Aria Rivincita