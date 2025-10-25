Napoli-Inter aria di rivincita | l’Inter punta a inguaiare chi le tolse lo scudetto Il Giornale

Napoli e Inter si affrontano in un match carico di tensione e significato: i nerazzurri cercano la rivincita dopo aver perso lo scudetto pochi mesi fa, mentre il Napoli vuole riscattare le recenti sconfitte. Ne parla Il Giornale. Napoli-Inter ad alto voltaggio: l’analisi. Ecco cosa scrive Il Giornale: “Se quella di Roma era un esame e quella di Bruxelles una verifica, la trasferta di oggi a Napoli, la terza in una settimana, è per l’Inter la grande occasione di inguaiare chi solo pochi mesi fa gli ha soffiatolo scudetto. “Conta tanto, non tutto”, puntualizza Chivu, ma anche stavolta c’è in palio qualcosa in più dei 3 punti”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

