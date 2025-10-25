Napoli-Inter aria di rivincita | l’Inter punta a inguaiare chi le tolse lo scudetto Il Giornale
Napoli e Inter si affrontano in un match carico di tensione e significato: i nerazzurri cercano la rivincita dopo aver perso lo scudetto pochi mesi fa, mentre il Napoli vuole riscattare le recenti sconfitte. Ne parla Il Giornale. Napoli-Inter ad alto voltaggio: l’analisi. Ecco cosa scrive Il Giornale: “Se quella di Roma era un esame e quella di Bruxelles una verifica, la trasferta di oggi a Napoli, la terza in una settimana, è per l’Inter la grande occasione di inguaiare chi solo pochi mesi fa gli ha soffiatolo scudetto. “Conta tanto, non tutto”, puntualizza Chivu, ma anche stavolta c’è in palio qualcosa in più dei 3 punti”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tommaso Starace svela un retroscena prima di Napoli-Inter “So che daranno l’anima”: questa la promessa dello storico magazziniere ai tifosi #NapoliInter #Napoli - facebook.com Vai su Facebook
SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X
Napoli-Inter, aria di rivincita: l’Inter punta a inguaiare chi le tolse lo scudetto (Il Giornale) - Inter si avvicina e le motivazioni sono altissime: ecco l'analisi del Giornale in vista del big match di giornata ... Da ilnapolista.it
L’Inter cerca la rivincita scudetto contro il Napoli, i nerazzurri a caccia dell’ottava vittoria consecutiva - I nerazzurri sono reduci da 7 vittorie consecutive e al Maradona andranno a caccia del sorpasso in classifica. Lo riporta internapoli.it