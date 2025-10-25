Napoli-Inter Anguissa MVP Il centrocampista migliore in campo in tutte le partite degli azzurri

Il gol del 3-1 che ha chiuso la partita, la corsa sotto la curva, l’ennesimo premio di MVP. La prestazione di Frank Anguissa contro l’Inter è stata la fotografia perfetta della sua evoluzione: da sontuoso mediano a incursore letale. Ma non è un caso isolato. È il risultato di un lavoro mirato, di una trasformazione totale voluta e plasmata da Antonio Conte, che ha preso un ottimo giocatore e lo sta trasformando in uno dei centrocampisti più dominanti d’Europa. I numeri, a confronto, sono semplicemente sconvolgenti. Quattro Volte MVP: un Dominio Incontestabile. È diventata quasi una routine: se il Napoli vince, il migliore in campo è lui. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli-Inter, Anguissa MVP. Il centrocampista migliore in campo in tutte le partite degli azzurri

