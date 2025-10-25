Napoli Inter | 3 cose che non hai notato sulla sfida al Maradona

Calcionews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre curiosità sulla sfida Napoli Inter, partita valida per la 8ª giornata del campionato di calcio di Serie A 20252026 Clima bollente allo stadio Maradona per il big match dell’8ª giornata di Serie A: Napoli–Inter. É stata una gara vibrante quella del Maradona: il Napoli ha vinto 3-1, riconquistando il primato in solitaria, aspettando la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli inter 3 cose che non hai notato sulla sfida al maradona

© Calcionews24.com - Napoli Inter: 3 cose che non hai notato sulla sfida al Maradona

Contenuti che potrebbero interessarti

napoli inter 3 coseNapoli-Inter diretta: ai campioni d'Italia il big match di Serie A LIVE - 1, le ultime tre sfide di Serie A — lo stesso numero di pareggi registrato nelle precedenti dodici gare tra le due formazioni (nel parziale ... corrieredellosport.it scrive

napoli inter 3 coseIl Napoli piega l’Inter 3-1 e torna in testa: De Bruyne segna e s’infortuna - Il big match del sabato vede i partenopei cinici quanto basta affossare i nerazzurri di Chivu con due reti in contropiede nella ripresa di McTominay ed Anguissa. Come scrive ilgiornale.it

napoli inter 3 coseNapoli-Inter 3-1: gol e highlights. Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa - Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa ... Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter 3 Cose