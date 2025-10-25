Napoli-Inter 3-1 tra rigori polemiche e scintille | Conte torna in vetta

Napoli-Inter 3-1: succede di tutto al Maradona, a festeggiare è la squadra di Antonio Conte tra le polemiche Va al Napoli campione d’Italia lo scontro Scudetto del Maradona. La squadra di Antonio Conte ha superato 3-1 l’ Inter di Chivu, interrompendo la lunga striscia di vittorie consecutive dei nerazzurri. McTominay esulta in Napoli-Inter (Foto LaPresse) – calciomercato.it Il match si infiamma nel primo tempo dopo il discusso calcio di rigore concesso ai padroni di casa: lo trasforma De Bruyne, che si procura però un brutto infortunio muscolare. Nella ripresa McTominay raddoppia al minuto 54 con un gran destro al volo, ma la riapre subito Calhanoglu di nuovo dal dischetto (rigore concesso dal Var per il fallo di mano di Buongiorno). 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli-Inter 3-1 tra rigori, polemiche e scintille: Conte torna in vetta

