Napoli-Inter 3-1 pagelle | Anguissa e McTominay il ritorno dei due bronzi di Riace della terra di mezzo

Le pagelle di Napoli-Inter 3-1, a cura di Fabrizio d'Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. Impietositi dalle sei pappine di Eindhoven, stasera i santi protettori di ogni portiere, San Palo e Santa Traversa, stendono mani benedicenti sul cranio pelato di Zio Vanja. E chest'è! – 6 DI LORENZO. Evviva i rigorini, ammesso che sia così. Il Capitano dei Due Scudetti, stasera possiamo tornare a chiamarlo così, fa un doppio colpo da fuoriclasse: lucra un rigore e l'autore del fallo, l'armeno tutto consonanti, si fa pure male e deve uscire. Per il resto, la dialettica di destra con l'inseparabile Na-Politano è di nuovo guizzante – 6,5 JUAN JESUS.

