Napoli-Inter 3-1 McTominay | Serviva una serata così ottima l’intesa con Spinazzola

Le parole dello scozzese dopo la vittoria sull’Inter al Maradona. Scott McTominay, centrocampista partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, al temine del match vinto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Inter 3-1, McTominay: “Serviva una serata così, ottima l’intesa con Spinazzola”

Contenuti che potrebbero interessarti

#SerieA, in campo #CremoneseAtalanta. #NapoliInter 3-1: azzurri in vetta al campionato #ParmaComo 0-0, #UdineseLecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata-2025-tutt - facebook.com Vai su Facebook

? $Chivu, Napoli-Inter e la Serie A in Australia: "Non vedo fantasmi. Noi a Bengasi con piacere" - X Vai su X

Napoli-Inter 3-1, le pagelle: Anguissa e McTominay, potenza e classe - Juan Jesus gladiatorio, Gilmour viene fuori alla distanza, Politano e Neres tengono in apprensione la difesa nerazzurra, Di Lorenzo decisivo ... Scrive rainews.it

Napoli – Inter 3-1 cronaca e highlights: Conte torna primo, estasi partenopea! – VIDEO - Inter cronaca e highlights: ecco le immagini ed il racconto di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Secondo generationsport.it

Il Napoli batte l’Inter 3-1 e vola in vetta in solitaria: De Bruyne segna il rigore e si fa male - La squadra di Conte esce dalla zona grigia in cui si era infilata nelle ultime settimane e contro l'Inter si prende ... Scrive msn.com