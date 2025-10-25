De Bruyne, McTominay e Anguissa fermano la corsa di Chivu e della sua Inter verso la vetta della classifica. La partita tra il Napoli e i nerazzurri si è conclusa con il risultato di 3-1, con De Bruyne, McTominay e Anguissa che hanno inserito i propri nomi sul tabellone. A parlare del match è intervenuto ai microfoni di DAZN Giuseppe Marotta: “ La mia presenza è per fare un po’ di chiarezza al sistema calcistico perché faccio anche io confusione. Tenendo in considerazione che il Napoli ha convalidato la vittoria soprattutto negli ultimi 20 minuti. Ma il calcio di rigore è stato determinante per portare l’equilibrio da una parte all’altra ed è nata da una valutazione dell’assistente. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Napoli-Inter 3-1, Marotta: “Importante portare la centralità all’arbitro, il rigore ha condizionato l’umore”