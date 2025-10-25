Napoli Inter 3-1 LIVE | Anguissa batte Sommer!
Napoli Inter, sfida valevole per la 8^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 18:00 allo Stadio Maradona! Segui il LIVE qui Atmosfera caldissima al Maradona per Napoli–Inter, big match dell’8ª giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte arriva all’appuntamento dopo la sconfitta di misura contro il Torino (1-0), mentre i nerazzurri guidati da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook
? $Chivu, Napoli-Inter e la Serie A in Australia: "Non vedo fantasmi. Noi a Bengasi con piacere" - X Vai su X
LIVE Napoli-Inter 3-1 Serie A 2025/2026: Napoli-Inter 3-1: Gol di Anguissa - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it
Live Napoli-Inter 1-0, finisce il primo tempo: la sblocca De Bruyne su rigore - Da una parte il Napoli di Conte, in difficoltà nelle ultime uscite, rimediando una sconfitta a Torino ... Riporta ilmattino.it
Serie A, In campo Napoli-Inter: sfida per la vetta. Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 - Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. Da msn.com