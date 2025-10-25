Napoli-Inter 3-1 le pagelle | McTominay 8 è unico Anguissa 7,5 combatte Acerbi 4,5 che incubo Lautaro 5 spreca

Al Maradona il Napoli batte 3-1 l'Inter e torna in vetta alla classifica dopo una settimana molto complessa. I nerazzurri invece si fermano dopo 7 vittorie consecutive e tornano a -3 dai. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Napoli-Inter 3-1, le pagelle: McTominay (8) è unico, Anguissa (7,5) combatte. Acerbi (4,5), che incubo. Lautaro (5) spreca

