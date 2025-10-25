Due sconfitte per dimenticare, una vittoria per ribadire chi sono i Campioni d’Italia. Il Napoli di Antonio Conte risponde alla crisi nel modo più spettacolare possibile: gioca una partita di sofferenza, classe e ferocia, batte 3-1 l’Inter e si riprende la vetta solitaria della classifica. In una notte folle, durata 102 minuti, succede di tutto: gol, pali, rigori, risse sfiorate e magie balistiche. Ma alla fine, è il centrocampo azzurro a salire in cattedra e a firmare la resa di Chivu. De Bruyne, McTominay e Anguissa: i loro nomi sul tabellino sono un messaggio a tutto il campionato. Primo Tempo a Due Facce:De Bruyne, un Gol e l’infortunio. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Inter 3-1, la squadra di Conte è uno spettacolo. Chivu si arrende a De Bruyne, McTominay e Anguissa