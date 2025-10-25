Napoli-Inter 3-1 il tris azzurro vale il primo posto

Napoli, 25 ottobre 2025 - Al match del Maradona, e due squadre si erano presentate con un ruolino di marcia e un umore diametralmente opposti: Napoli reduce da due sconfitte di fila, tra le quali quella clamorosa contro il PSV Eindhoven in Champions League, e Inter invece con il vento in poppa. Invece, a sorpresa gli azzurri passano in vantaggio con un rigore trasformato da De Bruyne, che nell'occasione si infortuna anche e apparentemente pure in modo serio, mentre gli ospiti sbattono sui legni con Bastoni e Bonny, oltre a sciupare tante chance e a perdere a loro volta per un guaio fisico Mkhitaryan, che si fa male proprio mentre commette fallo su Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

