Napoli Inter 3-1 il centrocampo di Conte piega l’Inter | previste polemiche sul penalty

Napoli Inter. Si ferma a 7 la striscia di vittorie consecutive dell’ Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri escono sconfitti dalla sfida del Maradona dopo un ottimo inizio, dove hanno sfiorato il vantaggio prima con Bastoni da angolo e poi con Lautaro, che a tu per tu con Milinkovic Savic lo colpisce in pieno dopo che Barella aveva sporcato l’appoggio di Spinazzola in favore del proprio capitano. Il Napoli, dopo un timido squillo con Gilmour da fuori, alza leggermente la pressione nei minuti immediatamente successivi, attimi che porteranno al penalty per il Napoli poi trasformato da De Bruyne – che si è infortunato calciando – per l’1-0 partenopeo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Serie A, Napoli-Inter: 3-1: azzurri in vetta al campionato Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggior - facebook.com Vai su Facebook

? $Chivu, Napoli-Inter e la Serie A in Australia: "Non vedo fantasmi. Noi a Bengasi con piacere" - X Vai su X

Napoli-Inter 3-1: gol e highlights. Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa - Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa ... Si legge su sport.sky.it

Napoli – Inter 3-1 cronaca e highlights: Conte torna primo, estasi partenopea! – VIDEO - Inter cronaca e highlights: ecco le immagini ed il racconto di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Lo riporta generationsport.it

Il Napoli batte l'Inter 3-1 fra le polemiche e torna in testa alla classifica - 1 l'Inter vice campione d'Italia e d'Europa nel big match dell' ottava giornata di Serie A. Scrive calciomercato.com