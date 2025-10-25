Napoli-Inter 3-1 Conte batte Chivu | il rigore di Calhanoglu non basta

Tempo di big match per l’ottava giornata di Serie A. Napoli e Inter si affronteranno a partire dalle ore 18:00 del 25 ottobre nella cornice dello stadio Maradona. Segui con noi la Diretta Live della partita. 8 minuti fa 25 Ottobre 2025 20:01 8:01 pm 90’+6?- Finisce il match! Il Napoli torna a vincere al Maradona. Torna a vincere il Napoli di Antonio Conte, mentre finisce la striscia di imbattibilità di Cristian Chivu e della sua Inter. 10 minuti fa 25 Ottobre 2025 19:59 7:59 pm Ci prova Pio Esposito!. 90’+4?- Ci prova Pio Esposito di testa, approfittando di un assist di Akanji. La palla finisce fuori. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Napoli-Inter 3-1, Conte batte Chivu: il rigore di Calhanoglu non basta

Altri contenuti sullo stesso argomento

Serie A, Napoli-Inter: 3-1: azzurri in vetta al campionato Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggior - facebook.com Vai su Facebook

? $Chivu, Napoli-Inter e la Serie A in Australia: "Non vedo fantasmi. Noi a Bengasi con piacere" - X Vai su X

Napoli-Inter 3-1: gol e highlights. Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa - Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa ... sport.sky.it scrive

Napoli – Inter 3-1 cronaca e highlights: Conte torna primo, estasi partenopea! – VIDEO - Inter cronaca e highlights: ecco le immagini ed il racconto di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Come scrive generationsport.it

Napoli-Inter 3-1, la pagelle: Sommer impacciato (5), Zielinski non si nota (5), Bastoni sfortunato (6,5) - Inter, valido per la nona giornata di Serie A, sorride agli azzurri che si impongono 3- Secondo leggo.it