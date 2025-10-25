Napoli Inter 3-1 | Conte batte Chivu e torna in vetta alla Serie A Litigi rigori e infortuni… Al Maradona succede di tutto

Napoli Inter 3-1: Conte batte Chivu e torna in vetta alla Serie A. Litigi, rigori e infortuni. Al Maradona succede di tutto nello scontro diretto. Il Napoli si aggiudica lo scontro diretto e conquista la vetta solitaria della classifica. Al “Maradona”, la “sfida in quota” dell’ottava giornata di campionato termina 3-1 per gli uomini di Antonio Conte, al termine di una partita vibrante e ricca di episodi, che lascia molti rimpianti all’Inter. Nonostante il risultato finale, sono infatti i nerazzurri a fare la partita nel primo tempo. Gli uomini di Chivu partono aggressivi: all’8? Bastoni, sugli sviluppi di un corner, manda alto di testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Inter 3-1: Conte batte Chivu e torna in vetta alla Serie A. Litigi, rigori e infortuni… Al Maradona succede di tutto

