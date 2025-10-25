Napoli-Inter 3-1 Conte | Abbiamo affrontato e battuto la migliore squadra d’Italia

Forzazzurri.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del tecnico azzurro dopo la vittoria sull’Inter di Chivu. Antonio Conte, tecnico partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria al . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli inter 3 1 conte abbiamo affrontato e battuto la migliore squadra d8217italia

© Forzazzurri.net - Napoli-Inter 3-1, Conte: “Abbiamo affrontato e battuto la migliore squadra d’Italia”

News recenti che potrebbero piacerti

napoli inter 3 1Napoli-Inter 3-1: gol e highlights. Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa - Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa ... Lo riporta sport.sky.it

napoli inter 3 1NapoliInter 3-1 cronaca e highlights: Conte torna primo, estasi partenopea! – VIDEO - Inter cronaca e highlights: ecco le immagini ed il racconto di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Riporta generationsport.it

napoli inter 3 1Napoli-Inter 3-1, le pagelle: Anguissa e McTominay, potenza e classe - Juan Jesus gladiatorio, Gilmour viene fuori alla distanza, Politano e Neres tengono in apprensione la difesa nerazzurra, Di Lorenzo decisivo ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter 3 1