Napoli-Inter 3-1 Conte | Abbiamo affrontato e battuto la migliore squadra d’Italia

Le parole del tecnico azzurro dopo la vittoria sull'Inter di Chivu. Antonio Conte, tecnico partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria al .

Napoli-Inter 3-1: gol e highlights. Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa

Napoli – Inter 3-1 cronaca e highlights: Conte torna primo, estasi partenopea!

Napoli-Inter 3-1, le pagelle: Anguissa e McTominay, potenza e classe - Juan Jesus gladiatorio, Gilmour viene fuori alla distanza, Politano e Neres tengono in apprensione la difesa nerazzurra, Di Lorenzo decisivo