Napoli-Inter 3-1 Chivu | Non possiamo sprecare energie mi prendo quello che c’è stato di buono

L’Inter ha perso il match contro il Napoli per 3-1, una partita ricca di tensione e momenti da analizzare anche nel post gara. Ai microfoni di DAZN ha parlato anche Cristian Chivu: “Io voglio parlare di calcio e partita, voglio parlare di quello che abbiamo fatto di buono nel primo tempo. Poi abbiamo preso due pali e abbiamo perso nel secondo tempo l’equilibrio e nonostante questo siamo stati in grado di riaprirla dopo il 2-0. Abbiamo sprecato un po’ di energia a litigare con la loro panchina. Non siamo più riusciti a mantenere la lucidità che ci avrebbero permesso di ribaltare la partita”. E continua: “Lo spreco di energie buttate al vento e dovevamo avere lucidità per capire momenti e situazioni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

