Napoli-Inter 3-1 Anguissa | Vittoria da grande squadra giusto l’atteggiamento

Forzazzurri.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del camerunense al termine del match vinto contro l’Inter al Maradona. Frank Zambo Anguissa, centrocampista azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, al . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli inter 3 1 anguissa vittoria da grande squadra giusto l8217atteggiamento

© Forzazzurri.net - Napoli-Inter 3-1, Anguissa: “Vittoria da grande squadra, giusto l’atteggiamento”

Scopri altri approfondimenti

napoli inter 3 1Napoli-Inter 3-1, le pagelle: Anguissa e McTominay, potenza e classe - Juan Jesus gladiatorio, Gilmour viene fuori alla distanza, Politano e Neres tengono in apprensione la difesa nerazzurra, Di Lorenzo decisivo ... Scrive rainews.it

napoli inter 3 1NapoliInter 3-1 cronaca e highlights: Conte torna primo, estasi partenopea! – VIDEO - Inter cronaca e highlights: ecco le immagini ed il racconto di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Come scrive generationsport.it

napoli inter 3 1Il Napoli batte l’Inter 3-1 e vola in vetta in solitaria: De Bruyne segna il rigore e si fa male - La squadra di Conte esce dalla zona grigia in cui si era infilata nelle ultime settimane e contro l'Inter si prende ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter 3 1