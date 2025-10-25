Napoli Inter 2-1 LIVE | gol di Calhanoglu!
Napoli Inter, sfida valevole per la 8^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 18:00 allo Stadio Maradona! Segui il LIVE qui Atmosfera caldissima al Maradona per Napoli–Inter, big match dell’8ª giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte arriva all’appuntamento dopo la sconfitta di misura contro il Torino (1-0), mentre i nerazzurri guidati da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook
? $Chivu, Napoli-Inter e la Serie A in Australia: "Non vedo fantasmi. Noi a Bengasi con piacere" - X Vai su X
Napoli-Inter 2-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Calhanoglu su rigore accorcia le distanze - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive
LIVE Napoli-Inter 2-1 Serie A 2025/2026: Çalhanoglu Riapre Napoli-Inter - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it
Serie A, In campo Napoli-Inter: sfida per la vetta. Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 - Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. Si legge su msn.com