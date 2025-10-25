Napoli Inter 1-0 LIVE | succede di tutto al Maradona fine primo tempo!

Calcionews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Inter, sfida valevole per la 8^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 18:00 allo Stadio Maradona! Segui il LIVE qui Atmosfera caldissima al Maradona per Napoli–Inter, big match dell’8ª giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte arriva all’appuntamento dopo la sconfitta di misura contro il Torino (1-0), mentre i nerazzurri guidati da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli inter 1 0 live succede di tutto al maradona fine primo tempo

© Calcionews24.com - Napoli Inter 1-0 LIVE: succede di tutto al Maradona, fine primo tempo!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

napoli inter 1 0LIVE Napoli-Inter 1-0 Serie A 2025/2026: Sei Minuti Di Recupero - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Secondo sport.virgilio.it

napoli inter 1 0Napoli-Inter 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Dumfries colpisce il palo! - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it

napoli inter 1 0LIVE - Napoli-Inter 1-0, 45' + 1: sono sei i minuti di recupero, Gilmour primo ammonito dell'incontro - Prova il lancio d'esterno Barella, pallone fuori misura che ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter 1 0