Napoli Inter 1-0 LIVE | inizia il secondo tempo
Napoli Inter, sfida valevole per la 8^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 18:00 allo Stadio Maradona! Segui il LIVE qui Atmosfera caldissima al Maradona per Napoli–Inter, big match dell’8ª giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte arriva all’appuntamento dopo la sconfitta di misura contro il Torino (1-0), mentre i nerazzurri guidati da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Inter: 55 mila al Maradona, patto tra Conte e vecchia guardia - X Vai su X
LIVE Napoli-Inter 1-0 Serie A 2025/2026: Infortuni per De Bruyne e Mkhitaryan - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it
LIVE - Napoli-Inter 1-0, 52': subito occasione per i nerazzurri, Calhanoglu però calcia male e manda fuori - Dumfries lotta con Buongiorno che con l'aiuto di Olivera riesce a ottenere una rimessa dal fondo. Si legge su fcinternews.it
Napoli-Inter 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Dumfries colpisce il palo! - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it