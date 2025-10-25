Napoli Inter 1-0 LIVE | De Bruyne trasforma il rigore dubbio e poi si fa male
Napoli Inter, sfida valevole per la 8^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 18:00 allo Stadio Maradona! Segui il LIVE qui Atmosfera caldissima al Maradona per Napoli–Inter, big match dell’8ª giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte arriva all’appuntamento dopo la sconfitta di misura contro il Torino (1-0), mentre i nerazzurri guidati da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Inter: 55 mila al Maradona, patto tra Conte e vecchia guardia - X Vai su X
LIVE - Napoli-Inter 1-0, 35': De Bruyne gioia e dolore, segna il rigore ma deve abbandonare il campo - Ufficializzato il cambio: dentro Olivera per un De Bruyne che fatica a camminare. Secondo fcinternews.it
LIVE - Napoli-Inter 0-0, 32': calcio di rigore per i partenopei. Deve uscire Mkhitaryan, dentro Zielinski - Nel frattempo c'è l'uscita di Mkhitaryan per un problema fisico, dentro Zielinski. Da fcinternews.it
LIVE - Napoli-Inter 0-0, 8': fase di relativa calma tra le due squadre, nerazzurri che gestiscono la palla - Bello spunto di Lautaro, palla a Dimarco il cui cross è mandato in corner da un difensore. Come scrive msn.com