Napoli-Inter 0-0 Milinkovic ipnotizza Lautaro solo in area LIVE
Big match al Maradona tra Napoli e Inter. Gli azzurri reduci della sconfitta contro il Torino in campionato e la clamorosa umiliazioni di Eindhoven, cercano di rimettersi in carreggiata nelle mura amiche. Conte per questa sfida sceglie una soluzione insolita con Neres falso nueve avanti al posto di Hojlund infortunato e Lucca non convincente nelle ultime partite. In porta invece c’è ancora Milinkovic dopo l’infortunio di Meret e davanti a lui ci saranno i titolari delle ultime ad eccezione di Juan Jesus che prende il posto di Beukema. Chivu invece ancora senza Thuram concede spazio di nuovo a Bonny sempre in ballottaggio con Pio Esposito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Inter: 55 mila al Maradona, patto tra Conte e vecchia guardia - X Vai su X
LIVE - Napoli-Inter 0-0, 17': ghiotta chance per Lautaro, che però trova l'opposizione di Milinkovic-Savic - Sul pressing di Barella, Spinazzola perde un pallone sanguinoso che finisce sui piedi di Lautaro. fcinternews.it scrive
Napoli-Inter 0-0: Spinazzola sbaglia, Milinkovic salva - premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live 15' Errore di Spinazzola in fase di impostazione, il pallone arriva sui piedi di Lautaro che trova la grande risposta ... Lo riporta tuttonapoli.net
LIVE - Napoli-Inter 0-0, 9': occasione per Bastoni, colpo di spalla che finisce a pochi centimetri dal palo - Bastoni arriva di testa (più con la spalla) sul corner di Calhanoglu, palla che sibila a pochi centimetri dal palo. Si legge su msn.com