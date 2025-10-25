Napoli Inter 0-0 LIVE | Milinkovic Savic dice no a Lautaro Martinez!
Napoli Inter, sfida valevole per la 8^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 18:00 allo Stadio Maradona! Segui il LIVE qui Atmosfera caldissima al Maradona per Napoli–Inter, big match dell’8ª giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte arriva all’appuntamento dopo la sconfitta di misura contro il Torino (1-0), mentre i nerazzurri guidati da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook
SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X
LIVE - Napoli-Inter 0-0, 17': ghiotta chance per Lautaro, che però trova l'opposizione di Milinkovic-Savic - Sul pressing di Barella, Spinazzola perde un pallone sanguinoso che finisce sui piedi di Lautaro. Scrive fcinternews.it
Serie A, Napoli-Inter LIVE 0-0 - Il Napoli campione d'Italia affronta l' Inter vice campione d'Italia e d'Europa nel big match dell'ottava giornata di Serie A. Segnala calciomercato.com
LIVE - Napoli-Inter 0-0, 9': occasione per Bastoni, colpo di spalla che finisce a pochi centimetri dal palo - Bastoni arriva di testa (più con la spalla) sul corner di Calhanoglu, palla che sibila a pochi centimetri dal palo. Segnala msn.com