Napoli Inter 0-0 LIVE | inizia la sfida!
Napoli Inter, sfida valevole per la 8^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 18:00 allo Stadio Maradona! Segui il LIVE qui Atmosfera caldissima al Maradona per Napoli–Inter, big match dell’8ª giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte arriva all’appuntamento dopo la sconfitta di misura contro il Torino (1-0), mentre i nerazzurri guidati da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Serie A, In campo Napoli-Inter: sfida per la vetta. Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X
Serie A, In campo Napoli-Inter: sfida per la vetta. Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 - Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. Come scrive msn.com
Serie A: Udinese-Lecce finisce 3-2, Parma-Como 0-0. Alle 18 c’è Napoli-Inter. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Udinese- Da tg24.sky.it
LIVE, Napoli-Inter 0-0: Lautaro e Bonny dal 1', Chivu sceglie Martinez tra i pali - Nerazzurri che arrivano al Maradona con il vento in poppa forti delle 7 vittorie consecutive nelle ultime sfide t ... Secondo msn.com