Napoli Inter 0-0 LIVE | ci prova Bastoni!
Napoli Inter, sfida valevole per la 8^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 18:00 allo Stadio Maradona! Segui il LIVE qui Atmosfera caldissima al Maradona per Napoli–Inter, big match dell’8ª giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte arriva all’appuntamento dopo la sconfitta di misura contro il Torino (1-0), mentre i nerazzurri guidati da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Inter: 55 mila al Maradona, patto tra Conte e vecchia guardia - X Vai su X
LIVE - Napoli-Inter 0-0, 17': ghiotta chance per Lautaro, che però trova l'opposizione di Milinkovic-Savic - Sul pressing di Barella, Spinazzola perde un pallone sanguinoso che finisce sui piedi di Lautaro. Si legge su fcinternews.it
Napoli-Inter 0-0: Spinazzola sbaglia, Milinkovic salva - premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live 15' Errore di Spinazzola in fase di impostazione, il pallone arriva sui piedi di Lautaro che trova la grande risposta ... Lo riporta tuttonapoli.net
LIVE - Napoli-Inter 0-0, 9': occasione per Bastoni, colpo di spalla che finisce a pochi centimetri dal palo - Bastoni arriva di testa (più con la spalla) sul corner di Calhanoglu, palla che sibila a pochi centimetri dal palo. Scrive msn.com