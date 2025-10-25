Napoli in ansia | cosa ha davvero Meret lo stop è più lungo del previsto

Il Napoli perde Alex Meret per due mesi. Lo scrive il Corriere dello Sport, che dettaglia la necessità di uno stop prolungato dopo gli esami delle ultime ore. La porta azzurra passa a Vanja Milinkovi?-Savic, chiamato a guidare la linea difensiva nel periodo più intenso del calendario. Antonio Conte dovrà ricalibrare lavoro quotidiano e gerarchie, proteggendo il gruppo in vista dei prossimi impegni. L'esito degli esami e la tabella di marcia. Il Corriere dello Sport riferisce che l'infortunio di Meret richiede circa due mesi di pausa. Due mesi di stop per Alex Meret, con rientro dopo un percorso di recupero completo.

Napoli in ansia per Lobotka e Politano: le alternative verso il Torino - Non solo note liete per la vittoria in rimonta sul Genoa e con la seconda sosta di campionato da primi in classifica a pari punti con la Roma. Secondo corrieredellosport.it

Napoli, Manna: "Lucca? Non deve avere ansia, deve esserci positività" - Prima del match tra Napoli e Pisa, ai microfoni di Sky, Giovanni Manna ha commentato il match in programma che chiuderà la quarta giornata di campionato di Serie A: "Avevamo l'aspettativa di ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Napoli, Conte replica a De Bruyne dopo la sostituzione: «Spero sia contrariato per il risultato, ha trovato la persona sbagliata» - MILANO – La scena non è sfuggita ai tanti tifosi del Napoli presenti a San Siro ma anche a quelli che hanno visto il match con il Milan davanti alla tv. ilmessaggero.it scrive