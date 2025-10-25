Napoli festeggia la vittoria contro l’Inter messaggio da parte di De Laurentiis!

Il Napoli vince e convince contro l’ Inter: un segnale importante quello fatto recapitare dalla squadra di Antonio Conte, che si riporta momentaneamente, di nuovo, al primo posto in classifica, in attesa della Roma. Questa sera, la squadra campione d’Italia in carica trova uno slancio non indifferente, dopo un momento complicato dettato dalle due sconfitte consecutive contro Torino e PSV Eindhoven. A esultare è anche, ovviamente, il presidente Aurelio De Laurentiis, che rompe il silenzio sui social con un post che fa impazzire tutti i tifosi della squadra partenopea. De Laurentiis dopo Napoli Inter scrive sui social – La Presse – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli festeggia la vittoria contro l’Inter, messaggio da parte di De Laurentiis!

Contenuti che potrebbero interessarti

, nata a Napoli il , festeggia oggi il suo compleanno con la grazia e l’energia che da sempre la contraddistinguono. Con oltre cento film da attrice, quattro da regista e una brillante carriera da produttrice e sceneggiatrice, in - facebook.com Vai su Facebook

FOTO ZOOM - Napoli, Noa Lang festeggia i 30 anni della sua fidanzata https://ift.tt/tUJFLE7 - X Vai su X

Napoli-Inter 3-1, De Laurentiis: «Bellissima vittoria, tutti uniti» - Dopo il trionfo degli azzurri allo stadio Maradona, arriva il commento del Presidente Aurelio De Laurentiis, che fa sentire la sua voce dopo una settimana difficile a causa del risultato contro ... Scrive msn.com

Napoli-Inter 3-1: gol e highlights. Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa - Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa ... Riporta sport.sky.it

Napoli, Schouten dopo la vittoria contro gli azzurri: “Potevamo fare anche 8 gol, serata che ricorderemo a lungo” - 2 in favore dei padroni di casa, il calciatore olandese del PSV, Jerdy Schouten, ha parlato della prestazion ... Da gonfialarete.com