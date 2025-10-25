Napoli festeggia la vittoria contro l’Inter messaggio da parte di De Laurentiis!

Il Napoli vince e convince contro l’ Inter: un segnale importante quello fatto recapitare dalla squadra di Antonio Conte, che si riporta momentaneamente, di nuovo, al primo posto in classifica, in attesa della Roma. Questa sera, la squadra campione d’Italia in carica trova uno slancio non indifferente, dopo un momento complicato dettato dalle due sconfitte consecutive contro Torino e PSV Eindhoven. A esultare è anche, ovviamente, il presidente Aurelio De Laurentiis, che rompe il silenzio sui social con un post che fa impazzire tutti i tifosi della squadra partenopea. De Laurentiis dopo Napoli Inter scrive sui social – La Presse – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli festeggia la vittoria contro l’Inter, messaggio da parte di De Laurentiis!

