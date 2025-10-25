Napoli è fuga solitaria | Inter travolta 3-1 al Maradona

Il Napoli conquista la vetta solitaria della Serie A travolgendo 3-1 l’Inter al Maradona. Una prestazione da grande squadra per gli azzurri di Conte, che cancellano il passo falso di Eindhoven e si confermano macchina da guerra: cinici, concentrati, capaci di soffrire nei momenti difficili e letali quando accelerano. I nerazzurri di Chivu lottano con carattere per mezz’ora, ma una serata avara sotto porta e qualche leggerezza difensiva costano carissimo. Il match si accende dopo la mezz’ora quando Mkhitaryan stende De Bruyne in area: rigore netto. Dal dischetto si presenta proprio il belga, che spiazza Sommer ma si procura un infortunio muscolare nel calciare. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

