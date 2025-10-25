Napoli da capolista | 3-1 all’Inter e primo posto in classifica

Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli di Antonio Conte si prende la vetta della classifica. Al “Maradona” gli azzurri battono 3-1 l’Inter nel big match dell’ottava giornata e si issano da soli al comando della Serie A con 18 punti, uno in più del Milan e tre sopra la squadra di Chivu. Una vittoria pesante, costruita con organizzazione, intensità e la consueta ferocia nel recupero palla, marchio di fabbrica del tecnico salentino. Partita – L’avvio è tutto nerazzurro: Bastoni e Lautaro vanno vicinissimi al vantaggio, ma Milinkovic-Savic risponde presente. Al 29’ l’episodio che cambia l’inerzia del match: Di Lorenzo viene toccato da Mkhitaryan in area e l’arbitro, dopo un breve check, assegna il rigore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

