Napoli da capolista | 3-1 all’Inter e primo posto in classifica
Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli di Antonio Conte si prende la vetta della classifica. Al “Maradona” gli azzurri battono 3-1 l’Inter nel big match dell’ottava giornata e si issano da soli al comando della Serie A con 18 punti, uno in più del Milan e tre sopra la squadra di Chivu. Una vittoria pesante, costruita con organizzazione, intensità e la consueta ferocia nel recupero palla, marchio di fabbrica del tecnico salentino. Partita – L’avvio è tutto nerazzurro: Bastoni e Lautaro vanno vicinissimi al vantaggio, ma Milinkovic-Savic risponde presente. Al 29’ l’episodio che cambia l’inerzia del match: Di Lorenzo viene toccato da Mkhitaryan in area e l’arbitro, dopo un breve check, assegna il rigore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Presentata la lista di FdI per le regionali in Campania. Il giornalista è capolista a Napoli e provincia. Ma resta il dubbio sulle sue reali possibilità di essere eletto - facebook.com Vai su Facebook
CVD: Genny Sangiuliano lascia Parigi ed è capolista di FdI in #Campania. Napoli val bene una messa. - X Vai su X
Riscatto Napoli, 3 a 1 all'Inter ora è di nuovo capolista - Il Napoli riguadagna la testa della classifica dopo che nel big match dell'ottava giornata gli azzurri hanno sconfitto l'Inter sul terreno del Maradona col punteggio di 3- Scrive ansa.it
Serie A: Napoli batte l'Inter 3-1 e vola in testa - De Bruyne si fa male trasformando il rigore al 33', raddoppio di McTominay al 54', rigore di Çalhanoglu al 59', Anguissa al 66' (ANSA) ... Riporta ansa.it
Il Napoli risorge, 3-1 all'Inter e testa solitaria della classifica - NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli risorge dal buio di Eindhoven e lo fa senza un centravanti di ruolo. Si legge su iltempo.it