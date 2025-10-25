Napoli conte Sorride | Ecco quando tornano Hojlund e Rrahmani

Dopo due sconfitte che hanno lasciato ferite profonde e hanno fatto suonare il primo, vero campanello d’allarme, per Antonio Conte arriva finalmente una notizia che sa di luce in fondo al tunnel. L’emergenza sta per finire. Il Napoli è pronto a riabbracciare due pezzi da novanta della sua spina dorsale: Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani. Entrambi salteranno il big match contro l’Inter, ma il loro rientro è fissato. E la data è vicinissima. Obiettivo Lecce: la Doppia Missione di Recupero. Il countdown è ufficialmente iniziato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sia il centravanti danese che il difensore kosovaro puntano con decisione al turno infrasettimanale di martedì prossimo, quando il Napoli affronterà il Lecce al Via del Mare. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

