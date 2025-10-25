Napoli conte Sorride | Ecco quando tornano Hojlund e Rrahmani
Dopo due sconfitte che hanno lasciato ferite profonde e hanno fatto suonare il primo, vero campanello d’allarme, per Antonio Conte arriva finalmente una notizia che sa di luce in fondo al tunnel. L’emergenza sta per finire. Il Napoli è pronto a riabbracciare due pezzi da novanta della sua spina dorsale: Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani. Entrambi salteranno il big match contro l’Inter, ma il loro rientro è fissato. E la data è vicinissima. Obiettivo Lecce: la Doppia Missione di Recupero. Il countdown è ufficialmente iniziato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sia il centravanti danese che il difensore kosovaro puntano con decisione al turno infrasettimanale di martedì prossimo, quando il Napoli affronterà il Lecce al Via del Mare. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Argomenti simili trattati di recente
L'ex Napoli plaude alle dichiarazioni di Antonio Conte dopo la Champions: "Ho visto un'ottima autocritica da parte sua" - facebook.com Vai su Facebook
CDS - Napoli, Conte ha parlato alla squadra dopo il PSV: pensiero dell'allenatore condiviso anche da ADL https://ift.tt/83YI4Ph - X Vai su X
Il Napoli sorride a meà contro il PSV recuperato solo un titolare - Finalmente qualche buona notizia in casa Napoli, tornano due pilastri per Antonio Conte per le due prossime uscite. Scrive internapoli.it
Napoli, doppio rientro col Torino: sorride Conte - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Buongiorno e Politano rientreranno in tempo per la sfida al Torino. Secondo fantacalcio.it
Conte e la disfatta del Napoli in Champions: riecheggia il discorso che Allegri fece dopo di lui - 2 contro il PSV riecheggia un discorso fatto da Massimiliano Allegri ormai 6 anni fa dopo aver ereditato dal ... fanpage.it scrive