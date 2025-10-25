Napoli Conte opta per un ritorno alle origini con la vecchia squadra

Il Napoli, dopo le due recenti sconfitte, ha sete di vittoria. Secondo quanto riportato dal giornale “La Repubblica”, Antonio Conte e la sua squadra avrebbero fatto un “patto”, in vista della partita che i giocatori azzurri terranno alle 18.00 contro l’Inter. Ecco, quanto scritto dal quotidiano nell’articolo di oggi:” Patto con la vecchia guardia per . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondisci con queste news

#DeBruyne causa dei problemi del #Napoli? Conte deve trovare un equilibrio. I suoi numeri mostrano un avvio convincente. #McTominay, però, è stato relegato sulla fascia sinistra per lasciargli spazio al centro. https://www.ilnapolista.it/2025/10/de-bruyne-cau - facebook.com Vai su Facebook

CDS - Napoli, Conte ha parlato alla squadra dopo il PSV: pensiero dell'allenatore condiviso anche da ADL https://ift.tt/83YI4Ph - X Vai su X

Decisione presa: Conte ed il Napoli si sono già detti addio - Conte ed il Napoli già ai ferri corti: il verdetto sul futuro dell'allenatore campione d'Italia. Si legge su calciomercato.it

Conte rivuole il suo Napoli per il match con l'Inter: rabbia e compattezza per dimenticare Eindhoven - Alla ripresa degli allenamenti, Conte ha ribadito ai suoi uomini di non voler mai più assistere a uno spettacolo come quello visto nei Paesi Bassi e che sarà inflessibile anche sugli atteggiamenti int ... Segnala napolitoday.it

Conte, missione ripartenza: il Napoli sa come rialzarsi dopo l’Europa - «Ritroviamoci» ha spiegato ai suoi più volte in questi due allenamenti post Eindhoven. Da ilnapolionline.com