Napoli Conte è un fiume in piena | che stoccata a Lautaro poi il retroscena sul discorso prepartita

Le parole di Antonio Conte nel post gara di Napoli-Inter: lo scontro con Lautaro e il retroscena sul discorso prima dell’Inter La vittoria non addolcisce Antonio Conte, che risponde alle critiche settimanali post gara contro il PSV: “A volte c’è mancanza di rispetto con chi lavora. Si esagera, a tutto c’è un limite. Non dobbiamo ascoltare e andare avanti per la nostra strada. Oggi che abbiamo vinto dico che da inizio anno abbiamo avuto tantissimi infortunati. Oggi mancavano Lobotka e Rrahmani, poi si è fatto male De Bruyne. Ieri Meret”. Antonio Conte (ANSA) Calciomercato.it Poi il mister torna sulla difficoltà di questa stagione e la gara persa in Champions League: “Dall’inizio della stagione dico che sarà una stagione complessa per via di tante situazioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

