Napoli Conte è un fiume in piena | che stoccata a Lautaro poi il retroscena sul discorso prepartita
Le parole di Antonio Conte nel post gara di Napoli-Inter: lo scontro con Lautaro e il retroscena sul discorso prima dell’Inter La vittoria non addolcisce Antonio Conte, che risponde alle critiche settimanali post gara contro il PSV: “A volte c’è mancanza di rispetto con chi lavora. Si esagera, a tutto c’è un limite. Non dobbiamo ascoltare e andare avanti per la nostra strada. Oggi che abbiamo vinto dico che da inizio anno abbiamo avuto tantissimi infortunati. Oggi mancavano Lobotka e Rrahmani, poi si è fatto male De Bruyne. Ieri Meret”. Antonio Conte (ANSA) Calciomercato.it Poi il mister torna sulla difficoltà di questa stagione e la gara persa in Champions League: “Dall’inizio della stagione dico che sarà una stagione complessa per via di tante situazioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
News recenti che potrebbero piacerti
Antonio Conte in versione 'tiro arco, frecce e faretra' nel postpartita di Napoli-Inter #Conte #Fantacalcio - facebook.com Vai su Facebook
Psv-Napoli, Conte: "McTominay? Deciderà lui" https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/10/psv-napoli-conte-mctominay-decidera-lui-0d691096-b44c-47e9-8e34-0a44fd65df5e.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X
Champions, Napoli umiliato dal Psv: 6-2 - Conte, "Serve bagno d'umiltà. Napoli e i napoletani non devono essere presi per il c... Qualcuno getta fumo negli occhi" - Club si scusa con i tifosi: "Notte da dimenticare, grazie per supporto'. Riporta affaritaliani.it
Napoli, Conte: “Poco tempo per prepararci. De Bruyne? Chi mi conosce sa il mio punto di vista” - Al “Maradona” arriva lo Sporting Club, e alla vigilia Antonio Conte presenta la gara ai microfoni ... Come scrive gianlucadimarzio.com