Napoli Conte | Abbiamo vinto contro la squadra più forte del campionato partita molto tosta

Conte: A volte c'è mancanza di rispetto per chi lavora. In tutto si esagera, ma c'è un limite. Oggi -contro l'Inter – partita molto tosta, niente individualismi a costo di lasciare qualcuno in panchina. In Napoli – Inter succede di tutto. Gli azzurri vincono per 3-1 una gara vibrante e bel giocata da entrambe le compagini. Il risultato finale è maturato con gol di De Bruyne su rigore e poi due magie di McTominay e Anguissa. Inutile, per l'Inter, la rete di Calhanoglu, sempre su rigore. Le due squadre si danno battaglia su tutti i fronti, ma al triplice fischio dell'arbitro è il Napoli a raccogliere i frutti di un match interpretato in modo perfetto e con la volontà di rimediare alla pesante sconfitta subita contro il PSV Endhoven.

