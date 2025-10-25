Napoli Conte a Dazn | L’Inter poteva ammazzarci ma noi non vogliamo morire
Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-1 contro l' Inter. Queste le sue parole: Conte: "Abbiamo affrontato una squadra fortissima, per me la squadra migliore in assoluto in Italia". "Abbiamo affrontato una squadra fortissima, per me la squadra migliore in assoluto in Italia. Non arrivi in finale di Champions per due volte in tre anni. Hanno lasciato qualcosa per strada a livello di vittorie, perché la loro rosa è fuori portata rispetto a tutte le altre. Aver vinto con tutte le difficoltà che stiamo avendo da inizio anno. perché comunque stiamo viaggiando con infortuni importanti.
