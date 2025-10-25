Napoli cane trascinato esanime con una catena al collo Biancofiore | Ripugnante

" Ripugnante e aberrante quanto accaduto in provincia di Napoli. Leggere di un cane, con una catena al collo a strozzo e trascinato esanime da un paese all’altro per chilometri, da chi dovrebbe prendersene cura, un dog sitter, lascia pietrificati. Una violenza ancor più inaccettabile per la responsabilità del padrone, che non si è minimamente preoccupato di verificare che il suo animale fosse realmente accudito e rispettato. La denuncia, per entrambi, è il minimo sindacale e aver inasprito le pene con una legge ad hoc da qualche speranza e questa gente deve finire in galera.In un momento in cui anche paesi stranieri, come la Spagna, la Slovacchia, guardano con interesse al nostro provvedimento di umanità e buon senso, tutto questo fa venire i brividi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

