Napoli cane trascinato esamine con una catena al collo Biancofiore | Ripugnante
" Ripugnante e aberrante quanto accaduto in provincia di Napoli. Leggere di un cane, con una catena al collo a strozzo e trascinato esanime da un paese all’altro per chilometri, da chi dovrebbe prendersene cura, un dog sitter, lascia pietrificati. Una violenza ancor più inaccettabile per la responsabilità del padrone, che non si è minimamente preoccupato di verificare che il suo animale fosse realmente accudito e rispettato. La denuncia, per entrambi, è il minimo sindacale e aver inasprito le pene con una legge ad hoc da qualche speranza e questa gente deve finire in galera.In un momento in cui anche paesi stranieri, come la Spagna, la Slovacchia, guardano con interesse al nostro provvedimento di umanità e buon senso, tutto questo fa venire i brividi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
la Repubblica. . Ha trascinato il cane con un catena a strozzo per quasi sei chilometri, mentre lui era in sella ad una e-bike. É quanto accaduto a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato un 39enne dog sitter per - facebook.com Vai su Facebook
FOTO IG - Hojlund, relax con il suo cane https://ift.tt/3r5mlha - X Vai su X
Napoli, cane trascinato per 6 km con e-bike: il video - I carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, hanno denunciato due persone per maltrattamento e abbandono di animali. Lo riporta msn.com
Cane incatenato e trascinato da e-bike per sei chilometri. Il sindaco Panico: «Lo adotto io» - Le zampe insanguinate che corrono sull’asfalto seguendo la follia di un uomo. Come scrive ilmattino.it
Trascina il cane per 6 km con una bici elettrica: dopo la folle corsa, ora Bella l'adotta il sindaco - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Scrive lastampa.it