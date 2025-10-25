Napoli Buongiorno | Dovevamo ritrovarci ed essere uniti col sacrificio si fa risultato

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, al termine del vittorioso match contro l’ Inte r è intervenuto nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le parole del calciatore azzurro: Bastano questi 90? per certificare il ritorno del Napoli dopo i problemi di inizio stagione secondo Buogiorno? “Credo che la squadra sappia che per continare così dobbiamo lavorare al massimo ed essere concentrati per 90? e in allenamento. Per farlo il gruppo deve essere sempre unito e coeso. Abbiamo avuto grande mentalità, nel secondo tempo abbiamo gestito la palla. 🔗 Leggi su Parlami.eu

